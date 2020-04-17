SAMSUN 99 yaşında koronavirüsü yendi - Son Dakika

99 yaşında koronavirüsü yendi

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Ay (99), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. İlçede yaşayan Fatma Ay, 10 gün önce ateş, nefes darlığı, öksürük şikayetleriyle Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testler ve tetkiler sonucunda yaşlı kadına koronavirüs 'Covid-19' teşhisi konuldu. Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Ay, hastalığı yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşan Ay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilip, evine gönderildi. Ay'ın 14 gün süreyle evinde karantinada kalacağı belirtildi.