Samsun'a 16 milyon TL cazibe merkezi desteği - Son Dakika

Samsun'a 16 milyon TL cazibe merkezi desteği

14.12.2020 10:03
Samsun'a 16 milyon TL cazibe merkezi desteği, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) aracılığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı (CMDP)" kapsamında Samsun'a 2 yılda 16 milyon TL destek sağlandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) aracılığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı (CMDP)" kapsamında Samsun'a 2 yılda 16 milyon TL destek sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı'na Samsun 2019 yılında dahil oldu. Programa yalnızca 14 ilden projeler kabul ediliyor. Programa bölgede OKA aracılık yapıyor. 2019 ve 2020 yılında Samsun'dan 5 tane proje programda desteklenmeye hak kazandı. Samsun'a toplam 16 milyon TL civarında bir kaynak sağlandı.

OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin, desteklenen projelerde son durumlar hakkında bilgi verdi. 2019 yılında 3 adet projenin desteklendiğini açıklayan İbrahim Ethem Şahin, "Bir tanesi Samsun Lojistik Merkezi'nde. Türkiye'nin en büyük Avrupa Birliği projelerinden bir tanesi. O projede çok önemli bir eksik vardı. Yatay depo ihtiyacı vardı. O tesisin mevcut iş hacmini adeta ikiye katlayacak bir yatırım. Bu programın desteğiyle orada bir yatay depo inşaatı yapılacak. Samsun'da desteklenen ikinci proje Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanacak. Canik'te bulunan İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) girişimciler için yeni iş yerleri yapılacak. Ayrıca tesiste modern bir ortak kullanım atölyesi kurulacak. Üçüncüsü de Organize Sanayi Bölgesi'nde Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu var. Onun içerisinde kalıpçılık atölyesi kuruldu. O da mumlu kalıp. Küçük ama çok orijinal bir tesis. Bu programın özelinde sanayi var, imalat var, istihdam var" dedi.

Türkiye'de örneği olmayan bir tesis

2020 yılı projelerinde bahseden Şahin, "2020 yılında yine 2 projemiz geçti. Bir tanesi yine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Metal Kalibrasyon Laboratuvarı var. O laboratuvara rulman dediğimiz makineler içerisindeki dişlilerin test merkezini kuruyoruz. Bu da Türkiye'de örneği olmayan bir tesis. Rulmanı Türkiye ithal ediyor. İthal ettiğimiz bir ürünün testini özel atölyelerde yapıyorduk, pahalı bir işti. Şimdi Samsun'daki tesis bu yetkinliği kabiliyeti kazanacak. O açıdan önemli. Belki hepsinden önemlisi Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi var. Bu da CMDP kapsamında Türkiye'de bir ilk oldu. Şehrin stratejik gelişim planını hazırlayacağız. Yani gelişim stratejisini hazırlayacağız. 2020 ve sonrası için 30 yıllık perspektifte gelişim planı hazırlayacağız. Bunun şu anda hazırlıkları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde sözleşmeyi imzalayacağız. Bu 5 projenin toplamına bakanlıktan 16 milyon TL destek ayrıldı. Bizim üzerimizden geliyor ve toplam yatırım tutarı 25 milyon TL. Şehrimizde 2 yıl içerisinde böyle bir yatırım yapacağız" diye konuştu.

Şimdi yeni bir fırsat var

2021 yılı içinde programın ilan edildiğini söyleyen Şahin, "Şimdi yeni bir fırsat var. 2021 yılında da CMDP ilan edildi. Merkezi bütçeden onaylandı. Sadece Samsun'dan bu alanda projeler alacağız. Biz OKA olarak bununla ilgili bütün kurumlarımıza, ilgili yatırımcı kuruluşlarımıza zaten duyurularımızı, bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Bu programı inşallah 2021'de de yürüteceğiz. Bunun duyurusunu yapmış olalım. İnşallah 5 projenin üzerine yenilerini eklemek istiyoruz. İmalatla ilgili olmalı, istihdamla ilgili olmalı, dış ticaretle ilgili olmalı. Ülkemizin dış ticaret açığını kapatıcı veya ihracatını artırıcı içerikte olan projeler, şehrin vizyonunu değiştirecek, şehre çığır açacak önünü açacak projeler ve şehrin imalat kabiliyetli ile ilgili projeler aranıyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun'a 16 milyon TL cazibe merkezi desteği
Samsun'a 16 milyon TL cazibe merkezi desteği

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Yatırım, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'a 16 milyon TL cazibe merkezi desteği - Son Dakika Ekonomi


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