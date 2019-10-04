Samsun'a 170 hektarlık hayvanat bahçesi

Başkan Demir: "Samsun'a gelenlerin görmeden gidemeyeceği bir mekan inşa ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Sosyal Medyada çıkan Hayvan Bakım Merkezi ile ilgili haberleri yalanladı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sarıgazel Tabiat Parkı içerisinde bin 700 dönümlük(170 hektar) alan içerisinde yapılacak olan hayvanat bahçesi ile hayvan dostlarımızı doğal yaşam alanına taşıyacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindekiler "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" münasebetiyle Samsun Hayvanat Bahçesi ve Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezini gezdi. İlçe belediye başkanlarının da katıldığı gezide Başkan Mustafa Demir, önemli açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde bulunan 30 adet vahşi hayvanı başka bir yere nakil ettiklerini belirten Mustafa Demir, "Hayvanlar için çok güzel bir doğal yaşam parkı inşa ediyoruz. Kuracağımız bu alan Samsun'a gelenlerin görmeden gidemeyeceği bir mekan olacaktır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Samsun'a yeni bir 'hayvanat bahçesi' kazandırılacağını açıkladı. Başkan Demir, 19 Mayıs ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sarıgazel Tabiat Parkı'nın bin 700 dönümlük bölümüne yeni 'hayvanat bahçesi doğal yaşam alanı' kurulacağını duyurdu.

" Tabiat Parkına Yeni Hayvanat Bahçesi "

Mevcut hayvanat bahçesinin kapatıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Demir, "2005 yılından bu yana hizmette bulunan hayvanat bahçesindeki vahşi, egzotik ve yırtıcı hayvanları ülkemizin çeşitli noktalarındaki doğal yaşam parklarına gönderdik. Çünkü bu tür hayvanların barınabilme yerleri doğal yaşam parklardır. Burada kalan hayvan dostlarımızı ise Sarıgazel Tabiat Parkı içerisinde bin 700 dönüm arazi üzerine inşa edeceğimiz yeni hayvanat bahçesi doğal yaşam alanına aktaracağız" diye konuştu.

"Samsun'a gelenlerin görmeden gidemeyeceği bir mekan inşa ediyoruz"

Sarıgazel'de oluşturacakları Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Alanı Projesi'nin çok amaçlı olacağını da açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sarıgazel'deki hayvanat bahçesi içerisinde ziyaretçilerin, araçlarla bile gezebilecekleri alanlar oluşturulacak. Ayrıca, projede yer alan kafe ve restoranlar da ziyaretçilerin hizmetinde olacak" şeklinde konuştu.

"Hayvanları korumak insanlık gereği"

Başkan Demir ve beraberindekiler daha sonra Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezine geçerek incelemelerini burada da sürdürdü. Başkan Demir, "Bugün, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Günün önemi nedeniyle Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Bakım Merkezine ziyaretlerde bulunduk. Çevremizdeki hayvanlara karşı duyarlı olmak, onları korumak, insanlığımız gereğidir. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de örnek gösterilen Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi ile bu görevini yerine getirmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"Hayvan Bakım Merkezi örnek gösteriliyor"

Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi ile ilgili zaman zaman ortaya atılan "Hayvanlara kötü davranılıyor, iyi bakım yapılmıyor" iddialarına da değinen Başkan Demir, "İçerisinde barındırdığı Kedi Kasabası, Mama Fabrikası, Hayvan Hastanesi, Evcil Hayvan Mezarlığı ve Sokak Hayvanları Yaşam Alanları Kompleksi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi, ülke genelinde 'örnek proje' olarak gösterilmiştir. Oluşturduğumuz hayvan bakım kampüsü, herkes tarafından takdirle karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.

Son günlerde Sosyal medyada çıkan Hayvan Bakım Merkezi ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Demir şunları söyledi:

"İddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ziyarette, sabitlenmiş ve anesteziye alınmayı bekleyen hayvanların, izin alınarak çekilen fotoğrafları ve görüntüleri sosyal medyada tamamen olumsuz ve aleyhte şekilde kullanıldı. Bu görüntülerin 'olumsuz algı' oluşturmak için kullanıldığını biliyoruz ancak bunu kabul etmemiz mümkün değil. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezini bugüne hepiniz gezdiniz, gördünüz. Buradaki hayvan dostlarımıza nasıl davranıldığına şahit oldunuz. Hayvanlara gerektiği gibi bakılmadığı, hatta kötü davranıldığı yönünde yanlı ve yanlış bilgilendirmeler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Merkezimizde böyle bir durum söz konusu değildir."