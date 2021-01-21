Samsun'a 33 yeni otobüs - Son Dakika

Samsun'a 33 yeni otobüs

21.01.2021 16:25

Samsun'a 33 yeni otobüs Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samulaş'a 33 yeni araç alındı.

Samsun'a 33 yeni otobüs

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samulaş'a 33 yeni araç alındı. Vatandaşa daha hızlı hizmet götürebilmek adına genişlemeye giden filoya 33 yeni otobüs eklendi.

Samulaş filosuna eklediği ve 24 milyon TL'ye mal olan 33 yeni otobüs ile Türkiye'nin en genç filolarından birine sahip oluyor. Araçlar bugün Cumhuriyet meydanında yapılan törenle hizmete alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Samulaş Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, personel ve şube şeflerinin katıldığı törende yapılan hizmetin Samsun için hayırlı olması adına dua edildi.

"Türkiye'de ilk defa elektrikli otobüsü inşallah biz devreye alacağız"

Vatandaşa daha hızlı bir şekilde hizmet götürmek istediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bugün 33 otobüsümüzün çok kaliteli, nitelikli, güvenli dakik bir şekilde tüm vatandaşlarımıza hizmet üretmek üzere bugün devreye alıyoruz. Bu nitelikli bir projenin ulaşım master planımızın bir parçası ve bunun arkası gelecek. Biz Samsun'da ulaşım master planımızı tamamladık. Büyük ölçüde 2022 yılında hayata geçmiş olacak. 2023 yılına kadar özellikle şehir merkezinde trafik problemi, toplu ulaşım noktasında da çok daha verimli hizmeti üretmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Son teknolojiye göre üretilmiş yeni, konforlu, 24 milyon liraya mal olmuş 33 adet otobüsümüz bugün sefere alıyoruz. Samulaş'ın işlettiği otobüs sayısı 133'e çıktı. 53 tane ihaleye çıkmıştık, sanıyorum 40 tanesi şu an da seferde özel halk otobüslerimiz. Onların da yaşı maksimum 10 yıl. 33 tane otobüsümüzü devreye alıyoruz ve gençleştirme çalışmalarımız da zaman içinde devam edecek. Türkiye'de ilk defa elektrikli otobüsü inşallah biz devreye alacağız. 2021 yılı içerisinde bunu devreye almayı hedefliyoruz. Zaman içerisinde yaşı geleni otobüslerimizi planlama çerçevesinde elektrikli otobüse dönüştüreceğiz. Taflan'dan havaalanına kadar bir hat oluşturuyoruz. Bu elektrikli otobüslerimizi orada devreye alacağız. Sonrasında yoğun olan hatlarımızı genişleteceğiz" dedi.

Törende konuşan Samulaş Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "Samulaş olarak 100 adet otobüs ile şehir merkezine 27 güzergahta 29 trenle Tekkeköy'den üniversite hattı doğrultusunda hizmet vermekteyiz. Bu hizmeti verirken ulaşımın konforlu ve zamanında olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi öncesinde 75 araç ile hizmet verirken aynı oranda yolcu sayımız yaklaşık yüzde 50 azalmasına rağmen daha fazla araçla hizmet vermeye devam ettik. Yaklaşık bir yılı alan süreçte ülkece büyük sıkıntılar yaşadık. Bunların en büyük yansıması tabi ki toplu ulaşıma oldu. Daha önceden tramvayda 85 bin yolcu taşırken şu an yaklaşık 30 bin yolcu taşımaktayız. Aynı şekilde otobüslerde 40 bini aşan yolcu sayımız varken şu an 15 bin civarında yolcu taşıyoruz. Bu süreçte mesafeyi ayarlayacak şekilde hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu anlamda Sayın Başkan Mustafa Demir'in bize vermiş olduğu kaliteli ve müşteri memnuniyetine en üst seviyede tutacak şekilde biz çizdiği vizyon doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu hizmetle beraber araç sayımız 100 iken 133'e çıktı. Araç filomuzun yaş ortalaması 6 iken 4'e düştü. Belki Türkiye'nin en genç filosu. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor. Çünkü Samsunlular en iyisine layık. Biz de hizmet kalitemizi artırarak başkanımızın göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda en iyi şekilde hizmetimizi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Samsun'a 33 yeni otobüs
Samsun'a 33 yeni otobüs
Samsun'a 33 yeni otobüs
Samsun'a 33 yeni otobüs

Mustafa Demir, Enver Sedat, Türkiye, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'a 33 yeni otobüs - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'nın dış borcu 470,1 milyar dolara düştü Avrupa Merkez Bankası, faiz ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor ÇAYKUR'dan İstanbul'a özel 'Ayasofya' çayı Joe Biden'ın kabinesinin, Obama yönetimine benzerliği dikkat çekti Putin'in gizli sarayını ifşa eden video 24 saat içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu
Irak uyruklu adam 2 kadını cinsel organını göstererek taciz etti Irak uyruklu adam 2 kadını cinsel organını göstererek taciz etti         
17:02
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! "Yapma" demesine rağmen öpücüklere boğdu         
16:40
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor         
16:28
Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti         
16:23
Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi         
16:11
Aysel Gürel'in kızı 'Sen Ağlama' şarkısı için İGDAŞ'a açtığı davayı kazandı Aysel Gürel'in kızı 'Sen Ağlama' şarkısı için İGDAŞ'a açtığı davayı kazandı         
16:02
Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem         
15:45
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 17:27:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'a 33 yeni otobüs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei