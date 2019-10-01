Samsun'a 6 milyar TL'den fazla yatırım yapılacak

Samsun'da yapımı devam eden ya da yapımına başlanacak 576 projenin toplam rakamı 6 milyar 623 milyon TL tutarında.



İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk başkanlığında yapıldı. Tüm kamu kurum ve belediyelerin yetkililerinin katıldığı koordinasyon toplantısının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Samsun'daki yatırımlar hakkında bilgi verdi.



"576 projeden 123'ü Eylül ayı itibariyle tamamlandı"



123 projenin eylül ayında tamamlandığını ifade eden Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, "Eylül 2019 itibariyle ilimiz genelinde 576 proje bulunmakta olup, bunun 329'u yatırımcı kurum ve kuruluşlarca, 247'si belediyelerimizce yürütülmektedir. Projelerin toplam tutarı 6 milyar 623 milyon TL'dir. Bu projelere 2019 yılında 1 milyar 382 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Uygulama sonucunda bu ödenekten 620 milyon 556 bin TL kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 45' tekabül etmektedir. Bu kapsamda il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü 576 projeden 123'ü dönem sonu (eylül) itibarıyla tamamlanmış, 325'i yıllara sari olarak devam etmekte, 27'si ihale aşamasına gelmiş olup, 101 projeye ise henüz başlanamamıştır. 2019 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olmasını temenni eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.



Hasan Öztürk'ün konuşmasının ardından kurumların yetkilileri sırasıyla sunum gerçekleştirdiler. - SAMSUN