Son Dakika Haberleri: Samsun'a atanan Emniyet Müdürü Urhal, Malatya'dan ayrıldı
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Samsun'a atanan Emniyet Müdürü Urhal, Malatya'dan ayrıldı

1 saat önce

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Dr. Ömer Urhal, Malatya'dan dualarla ayrıldı.

Samsun'a atanan Emniyet Müdürü Urhal, Malatya'dan ayrıldı, System.String[]

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Dr. Ömer Urhal, Malatya'dan dualarla ayrıldı.


Yaklaşık 5 yıldır görev yaptığı Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde sabah saatlerinde düzenlenen uğurlama törenine emniyet teşkilatının yanı sıra, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kendisini uğurlamaya gelen herkeste tek tek vedalaşan Urhal, Malatya'da görev yaptığı süre zarfında asayiş ve huzurun temini noktasında tüm emniyet teşkilatı ile birlikte 7/24 görev yaptıklarını ifade ederek kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın duası sonrası Emniyet Müdürü Urhal, yeni görev yeri Samsun'a gitmek için Malatya'dan ayrıldı.


Öte yandan Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de Pazartesi günü Malatya'da göreve başlayacağı öğrenildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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