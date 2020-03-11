Samsun'a Doğa Bilimleri Köyü kuruluyor - Son Dakika
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Samsun'a Doğa Bilimleri Köyü kuruluyor

7 saat önce

Atakum Belediyesinin katkılarıyla Doğanın Çocukları Akademisi Derneği tarafından çocukların kişisel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Doğa Bilimleri Köyü" kuruluyor.

Samsun'a Doğa Bilimleri Köyü kuruluyor, System.String[]

Atakum Belediyesinin katkılarıyla Doğanın Çocukları Akademisi Derneği tarafından çocukların kişisel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Doğa Bilimleri Köyü" kuruluyor.

Büyükoyumca Mahallesi'ndeki kullanılmayan eski köy okulunu devralan Atakum Belediyesi, Doğanın Çocukları Akademisi Derneği ile çocukların eğitimine katkı sağlamak için çalışma başlattı.

Eski okul alanında dernek yöneticileriyle incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Deveci, sivil toplum kuruluşlarını Atakum Belediyesine paydaş yapmayı, ilçeyi birlikte geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eski okul binasının tadilatının yapılarak çocukların gelişimine katkı sunacak "Doğa Bilimleri Köyü" kurmayı amaçladıklarını belirten Deveci, "Projeyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden bir grup akademisyenin kurduğu Doğanın Çocukları Akademisi Derneği ile birlikte yürütüyoruz. Dernek, bütün çalışma ve programları hazırladı. Biz de belediye olarak elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin, bu şehrin yönetimine katkı vermesini sağlayacağız." dedi.

Doğa Bilimleri Köyü'nde Milli Eğitim müfredatının dışında, çocuklara olması gereken alanlarda uygulamalı eğitimler verileceğine işaret eden Deveci, "Burada hem spor hem doğayla iç içe hem de uygulamalı eğitim verilecek. Burada biz örnek bir model oluşturacağız. Daha önceki dönem yöneticileri köy okullarında düzenleme yapmış. Biz onları daha işlevsel hale getireceğiz. Bu yaptığımız örnek bir çalıma olacak. Buna benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Burada, kolektif, herkes iç içe heyecanla okulu bekliyor ve burayı el birliğiyle bitireceğiz." diye konuştu.

Doğanın Çocukları Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cevat Nisbet ise hazırladıkları proje ile çocukların gelişimi için önemli katkılar sağlanacağını belirtti.

Eski okul binasının tadilat çalışmalarının yapıldığını aktaran Nisbet, şunları kaydetti:

"Dernek olarak bir sosyal sorumluluk projesi hazırladık. Bizim bu ülkeye, bu ülkenin çocuklarına borcumuz var. Bu borcumuzu bir nebze de olsun onların gelişimine katkı sağlamak için ödemeye çalışıyoruz. Tamamen gönüllük esasına dayanarak burada bir doğa bilimleri köyü kuruyoruz. Çocukların kişisel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Burada çocuklara doğal ortamda spor, sanat, fen, felsefe, fizik, kimya aktiviteleri verilecek. Her yaş grubundaki çocuklar için ayrı programlar uygulanacak ve üniversitelerde görev yapan akademisyenler gönüllülük esasına göre buradaki çocuklara katkı sağlayacak."

Nisbet, Doğa Bilimleri Köyü'nün iki ay sonra açılacağını vurguladı.

Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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