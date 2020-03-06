Samsun'a DSİ'den dev yatırım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'a DSİ'den dev yatırım - Son Dakika

Samsun'a DSİ'den dev yatırım

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili ve ilçelerinde 3 baraj, 4 sulama tesisi ve 21 adet taşkın koruma tesisinin inşaatlarının devam ettiği duyuruldu.

Samsun'a DSİ'den dev yatırım, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili ve ilçelerinde 3 baraj, 4 sulama tesisi ve 21 adet taşkın koruma tesisinin inşaatlarının devam ettiği duyuruldu.


Yapılan açıklamada son 17 yılda DSİ tarafından Samsun ili ve ilçelerine 8 baraj yapıldığı bilgisi verildi. 2017 yılında hizmete alınan 19 Mayıs Barajı ile 76 bin 930 dekar, Derinöz Barajı ile 41 bin 240, Ladik Barajı ile 5 bin 600 dekar arazinin sulanmasına hizmet edildiği vurgulandı.


Devam eden yatırımlar hakkında 15 bin 400 dekar araziyi sulayacak ve Terme ve Salıpazarı ilçelerini taşkınlardan koruyacak olan Salıpazarı Barajı ve 8 bin 850 dekar araziyi sulayacak olan Ladik Fındıcak Barajı'yla beraber, ilde kalkınmayı, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 3 baraj inşa edildiği duyuruldu.


Açıklamada ayrıca son 17 yılda yapılan 13 sulama tesisi ile 468 bin 590 dekar arazinin sulamaya açıldığı ve çiftçilere yıllık 309 milyon TL ilave zirai gelir sağlandığı, şu anda inşaat çalışmaları devam eden 4 adet sulama tesisi olduğu, proje ve planlama safhasında ise 12 adet sulama tesisi bulunduğu belirtildi.


Samsun'da 106 adet taşkın koruma tesisi inşa edildiği, şehir merkezi ve 120 meskun mahal ve 27 bin 555 dekar alanın taşkınlardan korunduğu, 21 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatlarının devam ettiği ifade edildi. - SAMSUN

Devlet Su İşleri, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! 5 partiden sadece İYİ Parti baraj altında kaldı
Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:11:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'a DSİ'den dev yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]