Samsun'a elektrikli otobüsler geliyor - Son Dakika

Samsun'a elektrikli otobüsler geliyor

22.02.2021 16:57
Samsun'a elektrikli otobüsler geliyor, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mali tasarruflarının yanı sıra çevre dostu olmalarıyla da bilinen elektrikli otobüs için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mali tasarruflarının yanı sıra çevre dostu olmalarıyla da bilinen elektrikli otobüs için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşen Şehir Buluşmaları Programı'nda iş insanlarıyla bir araya gelerek devam eden proje ve yatırımları anlatıp fikir alışverişinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi Samsun'da yaşayan her bir insanın ihtiyaç duyduğu noktada yanındadır. Samsun ile ilgili herkesin öneri ve tavsiyelerine açığız. Bugün sizleri dinlemek için buradayız. Birebir taleplerinizle ilgili karşılıklı çalışacağız. Katkı sağlayacağımız ne varsa her zaman sizlerin yanındayız. Sizlerin bize, bizlerin size desteği çok önemli" diye konuştu.

"Otopark sorunu tamamen bitecek"

Şehir merkezindeki otopark probleminin çözümü için çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Demir, "Adım adım gidiyoruz. Önümüzdeki süreçte sorunun neredeyse tamamını çözmüş olacağız. Kavşak ve bulvarları yeniden inşa ederek tüm Samsun'daki otopark problemini kökten çözmüş olacağız. Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, 100.Yıl Bulvarı ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı adaptif kavşak ve bulvar yenileme çalışmaları kapsamında yeniden dizayn edeceğiz. Yol kenarlarına parklanmayı bitirecek uygulamalar getireceğiz. ASELSAN ile çalışıyoruz. Suyun ırmakta aktığı gibi tüm sorunlara neşter vuracağız" dedi.

"Elektrikli otobüsler hayata geçiyor"

Elektrikli otobüsler için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Çatalçam ve Taflan bölgesinden havaalanına kadar Türkiye'de ilk defa lityum pilli elektrikli otobüsü Samsun'da hayata geçireceğiz. Tek hat. 10 otobüs olacak ve 5'ini o hatta koyacağız. Elektrikli otobüsler yerli üretim. Pilleri sadece dışarıda üretiliyor. Ama pili de önümüzdeki günlerde o da Türkiye'de üretilecek. Aselsan bize özel tasarım yapacak. İlk etapta Çatalçam-Taflan ve Havaalanı arasında sonrasında tüm şehrimizin geneline yayacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun'a elektrikli otobüsler geliyor
Samsun'a elektrikli otobüsler geliyor

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Demir, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'a elektrikli otobüsler geliyor - Son Dakika


Son Dakika

Özlem Zengin'den kendisine yapılan çirkin saldırıyla tepki: Yaklaşık iki aydır sistematik saldırıya uğruyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Döviz rezervi sıfırlandı" eleştirilerine yanıt: 95 milyar dolar rezervimiz var Rodolfo Cingolani, Ortega'nın Türkiye'de başarılı olamayacağını bildiğini söyledi Mesut Özil'in Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı okuması, Alman basınında gündem oldu Arabadan kurşun yağmuruna tutulan kadın sokak ortasında can verdi Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisinin İzmir Gençlik Kolları Başkanına övgü dolu sözler: Benden geri değil Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bu sezon bir ilk yaşandı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bu sezon bir ilk yaşandı         
16:56
Altının kilogramı 406 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 406 bin 500 liraya yükseldi         
16:33
Ehliyet affı bekleyen yüz binlerce sürücü sosyal medyada kampanya başlattı Ehliyet affı bekleyen yüz binlerce sürücü sosyal medyada kampanya başlattı         
16:10
Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi         
15:56
Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor         
15:48
Zehri siyanürden 1200 kat fazla olan balon balığı, balıkçıları çıkmaza soktu Zehri siyanürden 1200 kat fazla olan balon balığı, balıkçıları çıkmaza soktu         
15:31
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin hedefindeki Berat Albayrak'ı göklere çıkardı: Kazanımların altında onun imzası var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin hedefindeki Berat Albayrak'ı göklere çıkardı: Kazanımların altında onun imzası var         
14:39
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Aydın'da pisliğin kol gezdiği evden, 5 senelik 2 kamyon çöp çıkarıldı Aydın'da pisliğin kol gezdiği evden, 5 senelik 2 kamyon çöp çıkarıldı         
13:50
Hastaneye çevirdikleri kaçak apartman dairesine baskın Hastaneye çevirdikleri kaçak apartman dairesine baskın         
13:08
Bankamatikten çektiği hatalı basım 50 lirayı koleksiyoncular için satışa çıkardı Bankamatikten çektiği hatalı basım 50 lirayı koleksiyoncular için satışa çıkardı         
12:46
İtalya'da gördüğü meyve ve sebze kurutma tesisini Niğde'de kurarak yurt dışına açıldı İtalya'da gördüğü meyve ve sebze kurutma tesisini Niğde'de kurarak yurt dışına açıldı         
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 17:12:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'a elektrikli otobüsler geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei