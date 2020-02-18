Samsun'a gelebilmek için 10 bin kilometre yol kat etti - Son Dakika
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Samsun'a gelebilmek için 10 bin kilometre yol kat etti

7 saat önce

Japonya'nın Ise şehrinden Samsun'a turist olarak gelen Shinji Nakamura, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Samsun'a gelebilmek için 10 bin kilometre yol kat etti, System.String[]

Japonya'nın Ise şehrinden Samsun'a turist olarak gelen Shinji Nakamura, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Ziyarette Nakamura, yaşadığı şehir ile Samsun'u kardeş yapmak istediğini belirterek yardım ve destek istedi.


Japonya'nın 123 bin nüfuslu tarihi kıyı şehri Ise'de mimarlık yapan Shinji Nakamura, ismini duyup araştırdığı Samsun'a gelebilmek için 10 bin kilometre yol kat etti.


Samsun'a hayran kaldı


Haftalar önce kendi imkanlarıyla çıktığı karayolu yolculuğu sonucu ilk kez Türkiye'ye adım atan Japon turist Shinji Nakamura, Trabzon'un ardından Samsun'a geldi. Şehri gezen mimar turist, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Denizini, doğal güzellikleri ve Türk mutfağını çok beğendiğini ifade eden Nakamura, Başkan Mustafa Demir'e yaşadığı Ise şehrindeki Türklerden bahsederek, onları çok sevdiklerini söyledi. Şehrinin tarih ve kültür açısından önemini fotoğraflarla anlatan Shinji Nakamura, her yıl 20 milyona yakın turisti ağırladıklarını kaydetti.


"Kardeş şehir olmak isteriz"


Samsun ile Ise şehrini kardeş şehir yapabilmek için temaslarda bulunmak üzere geldiğini dile getiren mimar Nakamura, Ise Belediye Başkanı Ken'ichi Suzuki'nin de selamını getirerek kardeş şehir konusunda Başkan Demir'den yardım ve destek istedi. Genç turisti dinleyerek yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Türkiye tarihi ve doğal güzellikleri ile görülmeye değer bir ülkedir. Çabanız takdir etmek gerekir. Japonya'nın bir şehri ile kardeş olmayı biz de isteriz. Bunun için gerekli müracaatlarımızı yaparız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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