Samsun'da "mobil fabrika" kurma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Samsun'da "mobil fabrika" kurma çalışmaları devam ediyor

29.03.2022 16:41
Samsun'da "mobil fabrika" kurma çalışmaları devam ediyor

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, model fabrikayı şehre kazandırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, model fabrikayı şehre kazandırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dağlı'nın Valilikte düzenlenen, kentte kurulması planlanan model fabrikanın bilgilendirme toplantısına başkanlık yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlı, model fabrikanın klasik endüstriyel üretim düzenine yeni bir üretim tarzı getirdiğine işaret etti.

Akıllı teknolojilerin verimli şekilde kullanıldığı bir yer olan model fabrikalarda yüzde 65 uygulamalı, yüzde 35 kuramsal eğitimden oluşacak şekilde, en kalıcı öğrenme yöntemi olan deneyimsel öğrenme ilkelerine dayalı programlar benimsendiğini anlatan Dağlı, bu sayede katılımcılara uygulama senaryoları üzerinden verimli ve verimsiz üretimi aynı ortamda deneyimleme ve sonuçlarını gözlemleme fırsatı sunulduğuna işaret etti.

Dağlı, şunları kaydetti:

"Fabrikaların en önemli faaliyet alanları arasındaki öğren–dönüş programları kapsamında firmalarda 4 ay süren yerinde danışmanlık programları, geniş veya daha özelleşmiş kitleye hitap eden farkındalık seminerleri, farklı modüller altında toplanan onlarca üretim başlığından oluşan bütünleşik bir müfredatın parça parça sunulduğu kısa danışmanlık ve eğitim programları bulunmaktadır. Böylesine önemli bir projeyi şehrimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz."

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz ile kurum ve kuruluşların temsilcileriyle sektör temsilcileri katıldı.

Samsun'da mobil fabrika kurma çalışmaları devam ediyor
Samsun'da mobil fabrika kurma çalışmaları devam ediyor

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'mobil fabrika' kurma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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