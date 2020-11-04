Samsun'a OKA destekli 1,9 milyon TL'lik proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Canik Belediyesi'nin geliştirmiş olduğu "Dezavantajlı Grupların Meslek Hayatına ve Topluma Kazandırılması Projesi"ne 1,9 milyon TL bütçe sağlandı.

81 ilde beşeri sermayenin geliştirilmesini ve dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını önceliklendiriyor. Bakanlık ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, Orta Karadeniz Bölgesi'nde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen program bu yıl Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta toplam 6 yeni projeyi destekliyor.

Samsun'da Canik Belediye Başkanlığı'nın başvuru sahibi olduğu 1,9 milyon TL bütçeye sahip Dezavantajlı Grupların Meslek Hayatına ve Topluma Kazandırılması Projesi için bugün OKA Merkez Hizmet Binası'nda sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. Proje sözleşmesi OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından imzalandı.

Çok yönlü bir proje

Canik Belediyesi tarafından hazırlanan Dezavantajlı Grupların Meslek Hayatına ve Topluma Kazandırılması Projesi ile Canik'te yaşayan genç nüfusun uygulamalı olarak meslek edindirme kurslarına yönlendirilmesi, kursları tamamlayan gençlerin çalışacakları kuruluşlarla bir araya getirilmesi ve istihdam olanaklarının takip edilmesi planlanıyor.

Proje, Canik ilçesinde genç işsizliği ve suç oranının azaltılarak ilçenin sosyoekonomik gelişimini desteklemeyi hedeflerken, bu kapsamda kurulacak ahşap CNC mobilya, bilgisayar destekli mobilya tasarımı, mobilya döşeme dikiş, koruyucu maske dikiş atölyeleri oluşturularak gençler için yeni bir hayatın kapısını aralayacak.

Atölyelerde gençler için meslek edindirme eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlere katılacak kursiyerlerin çocuklarına belediye bünyesindeki anaokullarında kreş desteği verilecek ve atölyelerde üretilen ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere ve köy okullarına ulaştırılarak sosyal fayda sağlanacak. Kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler sertifikalandırılarak alınan taahhütnameler doğrultusunda ilgili işlere yönlendirilecek ve istihdam edilmelerine katkı sağlanacak. - SAMSUN