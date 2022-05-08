Samsun'a özgü unutulan zeytin türleriyle örnek bahçeler kurulacak - Son Dakika
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Samsun'a özgü unutulan zeytin türleriyle örnek bahçeler kurulacak

08.05.2022 12:28

Samsun'a özgü unutulmuş zeytin türlerinin yeniden yetiştirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce örnek bahçeler kurulması planlanıyor.

Samsun'a özgü unutulmuş zeytin türlerinin yeniden yetiştirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce örnek bahçeler kurulması planlanıyor.

Tarım dışı alanlarda 2026 yılı sonuna kadar sürdürülecek Zeytin Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi kapsamında örnek bahçede çoğaltılma çalışmaları devam eden zeytin fideleri 2 yıl içinde çiftçilere ücretsiz dağıtılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Samsun'da ürün yetiştirilmeyen 100 ila 350 rakım arasında engebeli arazilerde ne yetiştirebilecekleri yönünde 2 yıl önce çalışma başlattıklarını, 9 aylık çalışma sonunda zeytinde karar kıldıklarını söyledi.

Samsun'da 2021 yılı verilerine göre 251 dekar alanda zeytin üretimi yapıldığına dikkati çeken Sağlam, kentte unutulmaya yüz tutmuş bir tarımsal faaliyet olan zeytinciliği artırmak amacıyla çalışma başlatıldığına işaret etti.

Bu kapsamda Zeytin Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Sağlam, "Proje ile İlkadım, Atakum, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde makineli tarıma uygun olmayan arazilerde zeytin üretimi yapılarak üreticilerin gelirini artırmak istiyoruz. Bunun için önce arazide farklı zeytin türlerinde deneme yaptık." dedi.

"Engebeli arazilerde inşallah zeytin üretimimizi artıracağız"

Proje devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İzmir Bornova'daki Zeytincilik Araştırma Enstitüsünden Samsun'a özgü "Samsun tuzlusu", "Samsun yağlısı" ve "Samsun salamura" zeytin türleri olduğunu öğrendiklerini dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:

"Dağlık, tarımın yapılamadığı, engebeli arazilerde inşallah zeytin üretimimizi artıracağız. Samsun'un kendi zeytinini getirdik, onları orman fidanlığımızda korumaya aldık. Bunları çoğaltıp tekrar Samsun'a kazandırıyoruz. Bu çalışmayı önce Gemlik türü zeytinle ilgili yapmıştık ama Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü bize 'Samsun'un kendine özgü çeşitleri var' dedi. Bunu Samsun unutmuş. Orada Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı gen bankamız var. Oradan 10 büyük ağaç şeklinde zeytin getirdik. Burada fidanlığımızda çoğaltıp onlarla çiftçilerimize örnek bahçeler kuracağız."

Sağlam, Zeytin Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında bazı üreticilere Gemlik türü zeytin fidanları da dağıtacaklarını kaydetti.

Samsun'a özgü unutulan zeytin türleriyle örnek bahçeler kurulacak
Samsun'a özgü unutulan zeytin türleriyle örnek bahçeler kurulacak
Samsun'a özgü unutulan zeytin türleriyle örnek bahçeler kurulacak
Samsun'a özgü unutulan zeytin türleriyle örnek bahçeler kurulacak

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'a özgü unutulan zeytin türleriyle örnek bahçeler kurulacak - Son Dakika


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