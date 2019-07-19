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Samsun'a şehit ateşi düştü

1 saat önce

BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un acı haberi memleketi Samsun'un Asarcık ilçesindeki ailesine ulaştı.

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BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un acı haberi memleketi Samsun'un Asarcık ilçesindeki ailesine ulaştı.
Bitlis'te, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında saat 14.30 sıralarında, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Bitlis Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca, PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Binbaşı'nın Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki ailesine acı haberi verildi.


Bitlis, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:16 Kaynak: DHA
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