Son Dakika Haberleri: Samsun'a şehit ateşi düştü
Son Dakika Güncel Samsun'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Samsun'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın (40), Samsun'un Havza ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın (40), Samsun'un Havza ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şırnak'ta İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerin müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, Havza ilçesi Gidirli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Sayar'ın şehit haberi, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz tarafından baba Mehmet Sayar'a (75) bildirildi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Şeker hastası olan baba Sayar, acı haberle baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından babaya müdahale edildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Kemal Sayar, yarın Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Samsun'a şehit ateşi düştü

Kemal Sayar, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü
Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü Kız arkadaşı ayrılmak isteyince bunalıma giren şahıs denize atladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 01:07:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'a şehit ateşi düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]