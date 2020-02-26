Samsun'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Samsun'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.

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Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.


Samsun Valiliği tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un şehit olduğu duyuruldu. Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Suriye, Samsun, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
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