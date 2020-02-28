Samsun'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Samsun'a şehit ateşi düştü

7 saat önce

Samsun'a şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in (28), şehadet haberi, Samsun'da yaşayan annesine ulaştı.

Samsun'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in (28), şehadet haberi, Samsun'da yaşayan annesine ulaştı.

Şehit Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in acı haberini, Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'nde yaşayan annesi Menşure Gürdal'a, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile askeri yetkililer verdi.

Tek çocuk ve bekar olduğu öğrenilen Peker'in, anne-babasının ayrı olduğu, baba Hüseyin Peker'in İstanbul'da yaşadığı bildirildi. Evine Türk bayrakları asılan Şehit Peker'in, belli sürelerle anne vebabasının yanında kaldığı öğrenildi.

Samsun'a şehit ateşi düştü

Samsun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:05 Kaynak: DHA
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