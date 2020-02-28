Samsun'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Samsun'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Samsun nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, İbdib'de rejimin saldırısı sonucu şehit düştü.

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Samsun nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, İbdib'de rejimin saldırısı sonucu şehit düştü.


Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz nüfusuna kayıtlı, Hüseyin-Menşure oğlu Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olmuştur. Kahraman Samsunlu şehidimize ve aynı saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi. - SAMSUN

Suriye, Piyade, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
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