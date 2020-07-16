Samsun'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın acısı memleketi Samsun'a düştü.



Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari'de görevlendirilen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Van ve Hakkari illerinde uçuş görevini sürdürürken Van'da uçağın düşmesi sonucu 6 emniyet mensubu ile birlikte şehit oldu. 7 yıllık polis olup Samsun doğumlu olan 31 yaşındaki Gökhun Mete Altunbaş'ın Kırıkkale Keskin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Eşinin de komiser olduğu öğrenilen şehit pilotun 1 çocuk babası olduğu ifade edildi. Şehit komiserin babasının Samsun'un Bafra ilçesinde, eşinin ise Ankara'da ikamet ettiği kaydedildi. - SAMSUN