Samsun'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Samsun'a şehit ateşi düştü

30.04.2022 16:35
Samsun'a şehit ateşi düştü

P. Söz. Er Nurettin Uzun, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra bugün şehit düştü.

P. Söz. Er Nurettin Uzun, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra bugün şehit düştü.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan'da teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu P. Söz. Er Nurettin Uzun, hastanede gördüğü tedaviye rağmen bugün şehit düştü. 4 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Uzun'un bu yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu kahraman evladımız P. Söz. Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü hastanede bugün şehadete erişmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim" dedi.

Çarşamba doğumlu şehidin Kabaceviz Mahallesi'deki baba ocağına da Türk bayrağı asılırken, şehidin annesi Asiye Uzun ve babası Lütfü Uzun'un da Ankara'da hastanede olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü

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Evlilik, Samsun, Nisan, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'a şehit ateşi düştü - Son Dakika


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