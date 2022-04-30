Samsun'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Samsun'a şehit ateşi düştü

30.04.2022 21:04
Samsun'a şehit ateşi düştü

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 19 Nisan günü teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandı. Uzun, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu. Yeni nişanlandığı öğrenilen Uzun'un acı haberi Samsun'un Çarşamba ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit Uzun'un cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası memleketi Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.


Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü
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Samsun, Piyade, Taciz, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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