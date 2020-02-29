Samsun'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

6 saat önce

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÜLAŞTI'NIN CENAZESİ SAMSUN'DASuriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Samsun'a şehit ateşi düştü (2), System.String[]

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÜLAŞTI'NIN CENAZESİ SAMSUN'DA

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Askeri uçakla Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Uzman Onbaşı Gülaştı için düzenlenen törene, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası İsa Gülaştı, şehidin iki kız kardeşi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile halk katıldı. Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'nın tabutu, uçaktan indirilip bir süre omuzda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu, ardından Çarşamba ilçesine götürüldü. Şehit askerin cenazesi yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.


Samsun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
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