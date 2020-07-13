Samsun'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

ŞEHİT DEMİRCİ'NİN NAAŞI MERZİFON HAVAALANINA GETİRİLDİ
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin (27) cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havaalanı'na getirildi. Şehit Demirci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu ve memleketi Havza'ya getirildi.
Ailesi İstanbul'da yaşayan Şehit Ethem Demirci'nin, 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Demirci'nin cenazesi, salı günü kılınacak namazın ardından defnedilecek.
Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), -