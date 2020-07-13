Samsun'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT DEMİRCİ'NİN NAAŞI MERZİFON HAVAALANINA GETİRİLDİTürkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin (27) cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havaalanı'na getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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