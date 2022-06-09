Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı

09.06.2022 16:28

Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltıSAMSUN Tekirdağ'dan Samsun'a tarihi eser getirdikleri ileri sürülen 3 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı

SAMSUN Tekirdağ'dan Samsun'a tarihi eser getirdikleri ileri sürülen 3 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri G.S.ve Ö.A.'nın Tekirdağ'dan Samsun'a tarihe eser getirip satacakları bilgisini aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu 3 kişinin içinde bulunduğu 34 plakalı aracı Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 adet yaklaşık 20 cm'lik Mısır firavunu görünümlü heykel, 1 adet dedektör ve dedektöre ait kulaklık, 1 adet aksiyon kamerası, 1 adet termometre ve termometreye ait topraklama çubuğu, 1 adet metal dedektörü ve dedektöre ait şarj aleti, 2 adet tarama cihazı tabir edilen metal çubuk ve tarama cihazına ait adaptör, 2 adet el telsizi ve telsize ait şarj aleti, 10 metre kablosu olan mikro kamera, 1 adet Define Tılsımlarının Çözümü isimli kitap ve 1 adet altın görünümlü sarı renkli bilezik ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.S., M.Ş. ve Ö.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi serbest bırakıldı.

Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı - Son Dakika

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