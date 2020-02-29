Samsun'a üçüncü şehit ateşi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'a üçüncü şehit ateşi - Son Dakika

Samsun'a üçüncü şehit ateşi

6 saat önce

Samsun nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, İblib'deki hain saldırıda şehit oldu.

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Samsun nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, İblib'deki hain saldırıda şehit oldu.


Samsun valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz nüfusuna kayıtlı, İsa-Nuray oğlu Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin hain saldırısı sonucu şehit olmuştur. Kahraman Samsunlu Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.


Eyüp Gülaştı'nın şehadeti ile Samsun üç gün içinde üçüncü şehidini vermiş oldu. - SAMSUN

Samsun, Piyade, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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