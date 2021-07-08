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Samsun'a "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" - Son Dakika

Samsun'a "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti"

08.07.2021 12:51

Samsun'a "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İlçelerimizin tamamında önümüzdeki yıldan itibaren yeni konsepte erişilmiş olacak" dedi.

Samsun'a "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti"

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İlçelerimizin tamamında önümüzdeki yıldan itibaren yeni konsepte erişilmiş olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vizyon projelerinden Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da nüfus müdürlüklerinin sahip oldukları iş yükü nedeniyle yenilenme ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştu. Hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışmaları kapsamında vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti uygulaması ile çağdaş, konforlu, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanları tasarlandı.

Konsept nüfus müdürlüğü tasarlanırken vatandaşların doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeler ile birbirinden ayrılmış, ergonomik ve estetik başvuru masaları kullanıldı. Konsept nüfus müdürlüğü olarak yeniden tasarlanan Samsun İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 19 Mayıs, Atakum ve İlkadım İlçe Nüfus Müdürlükleri ile başlanan yenileme çalışmalarına Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme İlçe Nüfus Müdürlükleri de dahil edilerek toplam 11 ilçede çalışmalar tamamlandı. Alaçam, Canik, Bafra ilçelerinde yapımı devam eden yeni hükümet konaklarında aynı çalışmalar yürütülürken, Ayvacık, Vezirköprü ve Yakakent İlçe Nüfus Müdürlüklerinde hizmet alanlarının iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Yeni konsept ile alakalı açılış programında konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Vatandaşlar, nüfus hizmetlerini yeni konsept içerisinde bu şekilde daha nezih ve güzel bir ortamda alabilecekler. Kendine has renkleri, ekipmanları ile hem çalışanlarımıza hem de hizmet alan vatandaşlarımıza daha güzel bir hizmet verilmiş olacak. Bafra, Alaçam, Yakakent ve Canik'te yeni hükümet konağı inşaatları devam ettiği için burada yeniden yapılacak. Eskiye yatırım yapmadık. Ayvacık ve Vezirköprü'ye de yeni konsept yapacağız. İlçelerimizin tamamında önümüzdeki yıldan itibaren yeni konsepte erişilmiş olacak. Nüfus bizim olmazsa olmaz kamu kurumlarının başında geliyor. Gerçekten buralarda birçok hizmet veriliyor. Eskisi gibi sadece nüfus cüzdanı değil, pasaport ve ehliyetler de buradan veriliyor. Artık nerede olunursa olunsun nüfusa kayıtlı olunan yere gitmeden hizmetler veriliyor" diye konuştu.

Yeni sistem ile yapılan işlemlerin anında genel müdürlükten takip edildiğine de değinen Dağlı, şunları söyledi:

"Hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde yeni konsept nüfus müdürlüklerimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Burada numaratörler var. Sıra alınmak suretiyle hizmet kalitesi ve süresi son derece hızlandı. Nüfus işlemlerini yakından gözlemliyoruz. Örneğin burada bir ehliyet veya kimlik verildiğinde anında genel merkez ekranına düşüyor. Günlük 1 memurun performansı nedir, genel müdürlükten görülebiliyor. Akşama kadar kaç kişiye belge verildi, kaç kişiye işlem yapıldı bunların hepsi görülüyor. Bu veriler karşılaştırılabiliyor ve performans değerlendirilebiliyor. Bu manada hem vatandaşlarımız hem de çalışanlarımız için kamu hizmetinin iyileştirilmesi anlamında güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum"

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Açılışa Samsun İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Muhsin Demir de katıldı.

Samsun'a Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti
Samsun'a Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti
Samsun'a Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti
Samsun'a Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti
Samsun'a Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti
Samsun'a Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti

Süleyman Soylu, Zülkif Dağlı, Hisarcık, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun'a 'Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti' - Son Dakika


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