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Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs - Son Dakika

Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs

09.06.2021 18:19

Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'da toplu taşımada kullanılması planlanan elektrikli otobüslerinin ilk 10'u hariç diğerlerinde yerli üretim lityum pil...

Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'da toplu taşımada kullanılması planlanan elektrikli otobüslerinin ilk 10'u hariç diğerlerinde yerli üretim lityum pil teknolojisinin kullanılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. 35 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda 2 gündem maddesi bugün görüşülüp karara bağlanırken, 32 gündem maddesi ve diğer gündem dışı maddeler daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Mecliste belediye faaliyet ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Demir, önemli açıklamalarda bulundu.

"Elektrikli otobüslerin işletme maliyeti fosil yakıta göre 6'da 1, raylı sisteme göre de 12'de 1 oranında"

Elektrikli otobüslerin diğer toplu taşıma araçlarına oranla daha az maliyetli olduğuna değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Elektrikli otobüsler ile ilgili o proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projesine dönüştü. Bununla birlikte ASELSAAN ile onu da Samsun'da gerçekleştireceğiz. Bu da Türkiye'de ilk olacak. 'Lityum pilli elektrikli otobüs'. Bununla ilgili lityum pil teknolojisine ASELSAN Türkiye'de yatırımını yapıyor. Bunu hızla geliştirecek. Verim aldığımızda Samsun'daki tüm toplu ulaşımın lityum pilli araçlara dönüştürecek olan bir proje inşallah. Bununla birlikte de tüm Türkiye'ye yaygınlaşacak. Şu anda sadece ilk 10 otobüsümüzün lityum pilleri yurt dışından gelecek. Akabindeki tüm pilleri ASELSAN kendisi üretecek. Dolayısıyla tamamen yerli mühendis ve teknoloji ile elektrikli otobüsleri performansı yüksek, işletme maliyeti fosil yakıta göre 6'da 1 oranında raylı sisteme göre 12'de 1 oranında olan çevre duyarlığı olan araçlara kavuşacağız. Konforu yüksek saraçların tırmanma kabiliyeti de fosil yakıttan daha yüksek olacak bir toplu ulaşımı Samsun'a kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

"Samsun Kovid-19'da maviye dönmek üzere"

Samsun'da vaka sayılarının düştüğüne dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, "Kovid-19 vaka sayıları ilk açıklandığında Samsun'daki vaka sayıları hep üst sıralarda yer alıyordu. Bu da test sayısının fazla olmasından alakalıydı. Şu anda ise Samsun maviye doğru dönmek üzere. Ülkemizde de pandemi süreci hızla düşüyor. Aşılamanın da belli bir orana ulaşmasıyla bu süreci atlatmış olacağız. Dünya çok farklı bir süreç yaşıyor. Şu anda tüm gelişmiş ülkeler pandemi sonrası için mücadele verecek. Biz de inşallah pandemiden çıkışta Türkiye ekonomik büyümü olarak Çin'den sonra 2. sırada olan ülke. Samsun'da büyüme konusunda Türkiye'deki ortalamanın üzerinde. Bunu sanayide, ticarette, lojistik alanda merkez olması ve de merkezi hükümet yatırımlarının belediye projelerine verdiği katkının etkisinin de olduğunu düşünüyoruz. Aynı süreci hız kesmeden devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"Şehir Hastanesi bitene kadar ulaşım arterleri tamamlanacak"

Ulaşım projeleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Demir, "Geçen hafta ASELSAN ile yapay zekanın devrede olduğu bir projeye imza attık. Proje, Türkiye'de ses getirdi. Şu anda da diğer şehirlerdeki yerel yönetimlerin de odağını oturmuş durumda. Uygulama için hazırlık yapıyoruz. Adaptif kavşaklara planlı bir şekilde gireceğiz. Dün de Karayolları Genel Müdürü Samsun'daydı. Değerlendirmelerde bulunduk. Samsun Şehir Hastanesi inşaat halinde. Onun bitimine kadar da tüm ulaşım arterlerini Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasındaki protokol ile Ulaştırma Bakanlığı'na yaptırma gayretindeyiz. Şehir Hastanesi biterken ulaşım ağını da tamamlamış olacağız. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan çevre yoluna geçiş Ankara yolundaki o kavşak, pik saatlerde yani akşam Atakum'a gidişte sabah Samsun'a gelişte orada yolun yapılma şeklinden kaynaklı bir trafik yoğunluğu oluyor. Onu da çözüme kavuşturacak bir çalışma yapılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla eşdeğer bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki projemiz hazır. Orayı genişletip, 40 metreye çıkartıyoruz. Hem daha nizami, işler, akıcı ve trafik yükünü kaldıracak şekilde orayı kullanıma kazandıracağız. Dolayısıyla Atakum-Samsun merkez arasındaki trafiği büyük ölçüde çevre yoluna verecek uygulamayı da yakın gelecekte hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Samsun Büyükşehir Belediyesi kendi betonunu kendi üretecek"

Açılacak 4 yeni beton santrali ile beton yapıp diğer il ve ilçelere de satar hale geleceklerini belirten Mustafa Demir, şunları söyledi:

"SASKİ ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı sahada yoğun bir çalışma sürdürüyor. 150 km civarında geçen yıl beton yol yapmıştık. 150 bin metre küpün üzerinde beton aldık. Bu sene ihale yaptık fiyatlar yüksek geldi. İhaleyi iptal ettik ve 4 tane beton santrali kuruyoruz. Çarşamba, Samsun merkez, Kavak ve Bafra bölgesine yapacağız. Artık kendi betonumuzu kendimiz üreteceğiz. 15 tane de yeni mikser kuracağız. Santral altından pompaya ihtiyaç olmadan C30 betonlarımızı oradan üreteceğiz. Maliyet noktasında ihale ile satın almanın 3'te 1 fiyatına bize mal olacağı müjdesini veriyorum. Bu, 150 km'lik beton yolu dökerken ondan 400 km'nin üzerinde bir beton yol yağabileceğiz. Bu santralleri kurunca da özellikle gelecekte düz arazilerde, zemin problemi yaşayan alanlarda tekrar beton noktasında bir dönüş yapıp arkasından C30 demirli betonun üzerine bitümlü sıcak karışımı yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki sene özellikle Samsun merkezde çok yoğun bir programımız olacak. İncesu, Taflan, Altınkum, Çatalçam, Dereköy ve o bölge dahil olmak üzere Örnek, İlkadım, 19 Mayıs Sanayi bölgesinin de altyapı noktasında 2022 yılında çok iyi bir yere taşıyacağız. Mert Irmağı üzerinde DSİ ile çalışmalarımız devam ediyor."

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen maddeler komisyonda tartışıldıktan sonra tekrar meclise havale edilip, karara bağlanacak.

Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs
Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs
Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs
Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs

Mustafa Demir, Türkiye, Haziran, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs - Son Dakika


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