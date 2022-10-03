Havza'da kanola tohumu dağıtımı gerçekleştirildi

SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilen "Kanola Can Bula" projesi ile Havza'da 86 çiftçiye 1720 kilo kanola tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Havza Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tohum dağıtım töreninde konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, proje kapsamında Samsu'nda 3 bin dekar alanda kanola ekimi yapılacağını belirterek; "Bunun yaklaşık 1600 dekarı Havza'daki çiftçimiz tarafından ekilecek. Kışlık ve yazlık olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip yağ bitkisi olan kanola, tanelerinde bulunan yağ ve protein ile önemli bir yağ bitkisidir. Bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitkiler olan ayçiçeği, soya, pamuk ve yer fıstığı arasında üretim açısından üçüncü sırayı almaktadır. İlimiz, tarımsal potansiyeli yüksek olan ve geçmişte kanola tarımı yapılan iller arasındadır. Özellikle buğday tarımı yapılan ve sulama imkanı kısıtlı olan köy ve mahallelerimizde buğdaya münavebe bitkisi olarak kanola üretimi ile yağlı tohum açığımızı kapatmayı planlamaktayız. Bize bu konuda destek veren Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve çiftçilerimize teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza'da son dönemde tarımsal projelerden alınan desteğin arttığını ifade ederek; "Bunda en büyük etken çiftçimizin gelişime ve yeni ürünlere açık olmasıdır. İnşallah önümüzdeki yıl Dereköy Barajımızın su kanallarının revizesi ve bir kısmının kapalı kanala çevrilmesi ile ilgili proje hayata geçecek. Bu da bölge çitçimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak. Havza Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin ve çiftçilerimize destek olan kurumlarımızın yanındayız. Projeye katılarak destek veren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları tarafından kanola bitkisi ve tarımı hakkında bilgiler verildi.

Bilgilendirmenin ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç tarafından çiftçilere kanola tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Havza'da 86 çiftçiye yaklaşık 1720 dekar alanda dikim yapılmak üzere 1720 kilogram kanola tohumu dağıtıldı.