Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun Açıklarında Batan Gemi

1 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığından, Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemiden 6 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından, Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemiden 6 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 07.59'da Rusya Federasyonu'ndaki Azov Limanı'ndan Samsun Limanı'na intikal eden 13 kişilik mürettebatı bulunan Panama Bayraklı kargo gemisinin 80 deniz mili açıkta batmış olabileceğine dair tehlike sinyali alındı.

Arama kurtarma amacıyla olay yerine hızla bir sahil güvenlik uçağı, 2 sahil güvenlik helikopteri ve 2 sahil güvenlik botu sevk edildi, Hava Kuvvetlerine ait bir arama kurtarma helikopteri ise faaliyetlere destek için talep edildi.

Bölgeye saat 10.00'da ulaşan sahil güvenlik helikopteri, 3 can salı ve denizde kazazedeleri tespit edip, saat 10.36'da 4 kişiyi kurtararak Çarşamba Limanı'na intikal ettirdi.

Olay yerine ulaşan ikinci sahil güvenlik helikopteri de 2 kişiyi kurtarırken bir kişinin cansız bedenini denizden aldı.

Bu kapsamda olayla ilgili toplam 6 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:00 Kaynak: AA

Bayraklı, Samsun, Güncel
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