Samsun Açıklarında Batan Gemi
1 saat önce
Samsun açıklarında batan geminin 13 kişilik mürettebatından 7'sinin kurtarıldığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Samsun açıklarında batan geminin 13 kişilik mürettebatından 7'sinin kurtarıldığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 80 mil açıkta batan Panama bandıralı gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor.
Geminin 13 kişilik mürettebatından kurtarılanların sayısı 7'ye yükseldi, 2 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan, geminin kömür yüklü olduğu ve ikiye parçalandığı öğrenildi.
Çarşamba Havalimanı Sahil Güvenlik Komutanlığı pistinde 9 ambulans, bir helikopter ambulans, AFAD ve UMKE ekipleri hazır bekletiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:10 Kaynak: AA
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