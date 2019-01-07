Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun açıklarında batan geminin 13 kişilik mürettebatından 7'sinin kurtarıldığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Samsun açıklarında batan geminin 13 kişilik mürettebatından 7'sinin kurtarıldığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 80 mil açıkta batan Panama bandıralı gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor.



Geminin 13 kişilik mürettebatından kurtarılanların sayısı 7'ye yükseldi, 2 kişi hayatını kaybetti.



Öte yandan, geminin kömür yüklü olduğu ve ikiye parçalandığı öğrenildi.



Çarşamba Havalimanı Sahil Güvenlik Komutanlığı pistinde 9 ambulans, bir helikopter ambulans, AFAD ve UMKE ekipleri hazır bekletiliyor.

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