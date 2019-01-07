Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun Açıklarında Batan Gemi

2 saat önce

Samsun açıklarında batan geminin 13 kişilik mürettebatından 2'sinin cenazesi ile kurtarılan 3 kişi daha karaya çıkarıldı.

Samsun Açıklarında Batan Gemi, System.String[]
Samsun açıklarında batan geminin 13 kişilik mürettebatından 2'sinin cenazesi ile kurtarılan 3 kişi daha karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Samsun'un 80 mil açığında batan Panama bandıralı gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Daha önce mürettebattan biri kadın 4 kişinin karaya çıkarılıp hastanelere kaldırılmasının ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle 2 kişinin cenazesi ile kurtarılan 3 kişi daha Çarşamba Havalimanı Sahil Güvenlik Komutanlığı pistine getirildi.

Kurtarılanlardan 2'si pistte bekletilen ambulanslarla, durumu ağır olan bir kişi ise ambulans helikopterle hastanelere sevk edildi. Cenazeler morga götürülmek üzere ambulanslara konuldu.

Vali Osman Kaymak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi süren 4 kişiyi ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:17 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik; 13 Mürettebattan 7'sini Kurtardı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!

Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:29:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]