Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun Açıklarında Batan Gemi

1 saat önce

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun açıklarında batan gemiye ilişkin soruşturma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun açıklarında batan gemiye ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 80 mil açıkta batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden kurtarılan ve kentteki hastanelere kaldırılan kişilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Geminin batması sonucu yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerinin sürdüğü, kazaya ilişkin raporların tutulduğu ve sorumluların araştırıldığı belirtildi.

Ayrıca, hareket limanından bilgilerin istendiği, geminin elverişlilik belgesini verenlerin tespitine çalışıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:27 Kaynak: AA

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Başsavcı, Samsun, Güncel
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