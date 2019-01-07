Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun Açıklarında Batan Gemi

44 dakika önce

Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 4 kişiyi, Karadeniz'de arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun Açıklarında Batan Gemi, System.String[]
Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 4 kişiyi, Karadeniz'de arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait ekipler tarafından, 13 mürettebattan 7'sinin kurtarılması, 2'sinin cesedine ulaşılmasının ardından, denizde kaybolan 4 kişiye daha ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geminin battığı bölgede, olumsuz hava şartlarına ve havanın kararmasına rağmen arama çalışmalarının bırakılmadığını belirtti.

Denizde, mürettebattan hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen 4 kişi olduğunu ifade eden Kaymak, bu kişilere ulaşılması için ekiplerin hava destekli yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

"Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Dost Gemisi bölgede, havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor." diyen Vali Kaymak, filikalardan birinde sıkışmış ve hareketsiz halde görülen kişinin çıkarılması için yoğunlaşıldığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:20 Kaynak: AA

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Karadeniz, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik; 13 Mürettebattan 7'sini Kurtardı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti Hamsi Gürcistan'a Kaçtı, Fiyatı 20 Liraya Yükseldi

Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada! TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:04:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]