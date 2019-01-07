Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun Açıklarında Batan Gemi

1 saat önce

Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından mühendis Shevchuk Stanislav, kendilerini kurtaranlara teşekkür etti.

Samsun Açıklarında Batan Gemi, System.String[]
Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından mühendis Shevchuk Stanislav, kendilerini kurtaranlara teşekkür etti.

Stanislav ile 4 arkadaşının Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürdürülüyor.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Shevchuk Stanislav, kötü hava şartları nedeniyle yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar oluştuğunu anlattı.

Sabah saatlerinde dalgalara daha fazla dayanamayan geminin ön kısmının kırıldığını ve hızla batmaya başladıklarını ifade eden Stanislav, "Uyuduğumuz sırada olay meydana geldi. Gemi batmaya başladı. Termal kıyafetlerimiz olduğu için hayatımız kurtuldu." dedi.

Stanislav, geminin yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede battığını ve tüm mürettebatın suya atladığını belirtti.

Gemide bulunan iki küçük botun suya indirildiğini söyleyen Stanislav, "Dalga çok olduğu için o botlara herkes binemedi. Suda olanlar donmaya başladı. Suda yaklaşık 4 saat kaldık. Daha sonra kurtarma ekibi geldi. Başta Vali olmak üzere bizi kurtaran tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Olay gece olsa şansımız olmayabilirdi." diye konuştu.

Ailesine mesaj gönderen Stanislav, "Beni merak etmeyin. Çok üşüdüm ama şimdi çok iyiyim. Bizi kurtaran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok tecrübeli bir ekiple çalıştılar." ifadesini kullandı.

Hayatta kalan mürettebattan bazıları da vücut ısılarını artırmak için suda sürekli hareket ettiklerini ve bu sayede kurtulmayı başardıklarını anlattı.

Bu saban Samsun açıklarında, 80 mil uzaklıktaki "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kurtarıldı. Kuru yük gemisinin mürettebatından 4 kişiyi, Karadeniz'de arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Dost Gemisi bölgede, havadan ve denizden arama çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer taraftan mürettebatın tedavilerinin sürdüğü Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Ede Türe, gazetecilere, hastanelerinde 5 kişinin tedavi gördüğünü sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:54 Kaynak: AA

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik; 13 Mürettebattan 7'sini Kurtardı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!

Son Dakika! CHP'li Eski Milletvekili Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 22:15:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]