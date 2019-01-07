Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun Açıklarında Batan Gemi

25 dakika önce

Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 4 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Samsun Açıklarında Batan Gemi, System.String[]
Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 4 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Arama Kurtarma Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Bölge Komutan Vekili Albay Ahmet Bahadır'dan bilgi aldı.

Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mürettebatın kurtarılmasında görev alan ekiplere teşekkür etti.

Hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini belirten Kaymak, "Ekiplerimizi fedakar ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Arama çalışmalarına olumsuz hava şartları ve havanın kararması nedeniyle yarın sabah devam edilecek. Kaybolan 4 kişinin bir an önce bulunmasını arzu ediyoruz. Ekiplerimiz bu yönde gün boyu başarılı bir ekip çalışması sürdürdüler. " dedi.

Kaymak, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "Dost" gemisinin de çalışmalara ara verilmesinin ardında bölgeden ayrıldığını aktardı.

Samsun'dan 80 mil açıkta "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden bu sabah geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi kurtarılmış, 4 kişiye ise ulaşılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Samsun, Güncel
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