Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun Açıklarında Batan Gemi

2 saat önce

Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 4 kişiyi, Karadeniz'de arama çalışmaları devam ediyor.

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Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 4 kişiyi, Karadeniz'de arama çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait ekipler tarafından dün 13 mürettebattan 7'sinin kurtarılması, 2'sinin cesedine ulaşılmasının ardından, denizde kaybolan 4 kişiye ulaşılması için ikinci günde de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"Volga Balt 214" isimli Panama bayraklı gemide kayıp olanlar için arama ve kurtarma çalışmalarına 2 bot ile devam edildiği belirtilen açıklamada, "Sabah 08.30 itibarıyla helikopterimiz olay mahalline intikal etmiştir." ifadesine yer verildi.

Batan gemiden kurtarılan Ukraynalı mühendis Shevchuk Stanislav (45), gemiciler Herashchenko Oleh (30), İlchenko Yevhenii (21), Yatsenko Yevgen (58), Skachko Denys (30), Milnichenko Pavlo (41) ve kadın aşçı Budko Tetiana'nın (40) tedavileri devam ediyor.

Olayda Azerbaycan uyruklu kaptan İsmyilov Turbat ile Ukrayna uyruklu üçüncü kaptan Bodnik Ruslan'ın (31) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Azerbaycan uyruklu ikinci kaptan İbrahimov Mammadali (40), Ukraynalı çarkçıbaşı Vyazovsky Rostyslav (38), makine reisi Krepets Dmytro (32), elektrikçi Ovdiienko Volodymyr'i (22) arama çalışmaları ise sürüyor.

Boyu beş metreyi bulan dalgalar nedeniyle parçalanan geminin uzunluğunun 113,87 metre, genişliğinin 13,23 metre olduğu ve 1978 yılında inşa edildiği öğrenildi.

Kurtulan mürettebatın dalış elbisesi giydikleri için hayatta kaldıkları, dalış elbisesi giyilmesi durumunda, deniz suyu sıcaklığı 0 santigrat derece olsa bile vücut ısının günlerce korunacağı ifade edildi. Dalış elbisesinin giyilmemesi durumunda ise hipotermiye bağlı ölümler yaşanabildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:33 Kaynak: AA

Karadeniz, Samsun, Güncel
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