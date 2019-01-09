Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 2 kişiyi, Karadeniz'de arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 2 kişiyi, Karadeniz'de arama çalışmaları devam ediyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 mürettebattan 7'sinin kurtarılması, 4'ünün cesedine ulaşılmasının ardından, denizde kaybolan 2 kişiye ulaşılması için üçüncü günde de çalışmalarını sürdürüyor. Samsun açıklarındaki arama çalışmaları 2 bot ve bir helikopterle yapılıyor.



Batan gemiden kurtarılan Ukraynalı mühendis Shevchuk Stanislav (45), gemiciler Herashchenko Oleh (30), İlchenko Yevhenii (21), Yatsenko Yevgen (58), Skachko Denys (30), Milnichenko Pavlo (41) ve kadın aşçı Budko Tetiana'nın (40) tedavileri devam ediyor.



Olayın ilk günü Azerbaycan uyruklu kaptan İsmyilov Turbat ile Ukrayna uyruklu üçüncü kaptan Bodnik Ruslan'ın (31) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Dün de 2 kişinin cesedi bulunmuştu. Cesetler, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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