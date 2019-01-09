Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gemiden kurtarılanların ifadelerini alma işlemine, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Konsolos Borys Yasynskyi eşlik ediyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gemiden kurtarılanların ifadelerini alma işlemine, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Konsolos Borys Yasynskyi eşlik ediyor.



Samsun açıklarında batan kuru yük gemisinden kurtarılan 7 denizcinin tedavileri, Medicana Samsun Hastanesi'nde sürüyor.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, batan gemiye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kurtarılanların ifadesine başvuruluyor.



Konsolos Yasynskyi, hastanede tedavi gören denizcilere ifade verme sürecinde eşlik ediyor.



Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden önceki sabah tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.



Olayda 13 kişilik mürettebattan 7'si kurtarılmış, kayıp denizcilerden 4'ünün cesedi bulunmuştu.



Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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