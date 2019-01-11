Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi

Samsun Açıklarında Batan Gemi

1 saat önce

Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batan geminin 13 kişilik mürettebatından 7'sinin kurtarılması, 4'ünün cesedine ulaşılmasının ardından kayıp 2 kişinin bulunması için beşinci günde de çalışmalarına devam ediyor.


Karadeniz'deki lodos nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar, Samsun açıklarında 2 botla yapılıyor.

Batan gemiden kurtarılan Ukraynalı mühendis Stanislav Shevchuk (45), gemiciler Oleh Herashchenko (30), Yevhenii İlchenko (21), Yevgen Yatsenko (58), Denys Skachko (30) ve Pavlo Milnichenko (41) ile kadın aşçı Tetiana Budko (40), tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.


Olay günü ulaşılan Azerbaycan uyruklu kaptan Turbat İsmyilov ile Ukraynalı üçüncü kaptan Ruslan Bodnik (31), gemici Dmytro Krepts ve elektrik zabiti Isytrosyas Vyovozs'in cenazelerinin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, Ukrayna ile Azerbaycan'a gönderildi.

Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden 7 Ocak'ta tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:47 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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