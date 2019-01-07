Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi (7)

Samsun Açıklarında Batan Gemi (7)

1 saat önce

Samsun açıklarında batan geminin 13 kişilik mürettebatından 7'sinin kurtarıldığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Samsun açıklarında batan geminin 13 kişilik mürettebatından 7'sinin kurtarıldığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 80 mil açıkta batan Panama bandıralı gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor.

Geminin 13 kişilik mürettebatından kurtarılanların sayısı 7'ye yükseldi, 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, geminin kömür yüklü olduğu ve ikiye parçalandığı öğrenildi.

Çarşamba Havalimanı Sahil Güvenlik Komutanlığı pistinde 9 ambulans, bir helikopter ambulans, AFAD ve UMKE ekipleri hazır bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:37 Kaynak: AA

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