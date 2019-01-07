Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi (8)

Samsun Açıklarında Batan Gemi (8)

1 saat önce

- Askeri helikopterin havalanması Cenazenin araca konması SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

- Askeri helikopterin havalanması
Cenazenin araca konması SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. (8)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:46 Kaynak: AA

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