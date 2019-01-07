Samsun Açıklarında Batan Gemi (8)
1 saat önce
- Askeri helikopterin havalanması Cenazenin araca konması SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.
- Askeri helikopterin havalanması
Cenazenin araca konması SAMSUN - Samsun
Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. (8)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:46 Kaynak: AA
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