Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Gemi - Vali Osman Kaymak (2)

Samsun Açıklarında Batan Gemi - Vali Osman Kaymak (2)

2 saat önce

Görüntü Dökümü: Samsun Valisi Osman Kaymak'ın açıklamaları Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

Samsun Açıklarında Batan Gemi - Vali Osman Kaymak (2), System.String[]
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Samsun Valisi Osman Kaymak'ın açıklamaları Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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