Samsun Açıklarında Batan Gemi - Vali Osman Kaymak (3)
2 saat önce
Görüntü Dökümü: Samsun Valisi Osman Kaymak'ın açıklamaları Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.
Görüntü Dökümü: Samsun
Valisi Osman Kaymak'ın açıklamaları Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:58 Kaynak: AA
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