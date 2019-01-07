Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Batan Geminin Mürettabatından 6 Kişinin Sağ Kurtarıldığı, 1 Kişinin Cansız...

Samsun Açıklarında Batan Geminin Mürettabatından 6 Kişinin Sağ Kurtarıldığı, 1 Kişinin Cansız...

26 dakika önce

Samsun açıklarında batan geminin mürettabatından 6 kişinin sağ kurtarıldığı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Samsun Açıklarında Batan Geminin Mürettabatından 6 Kişinin Sağ Kurtarıldığı, 1 Kişinin Cansız..., System.String[]
Samsun açıklarında batan geminin mürettabatından 6 kişinin sağ kurtarıldığı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:28 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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