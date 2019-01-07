Samsun Açıklarında Batan Geminin Mürettabatından 6 Kişinin Sağ Kurtarıldığı, 1 Kişinin Cansız...
26 dakika önce
Samsun açıklarında batan geminin mürettabatından 6 kişinin sağ kurtarıldığı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Samsun
açıklarında batan geminin mürettabatından 6 kişinin sağ kurtarıldığı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:28 Kaynak: AA
Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik; 13 Mürettebattan 7'sini Kurtardı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'da Batan Gemideki Mürettebatın Kurtarılma Anı Nefes Kesti
"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı
Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi