Samsun Açıklarında Gemi Battı (1)

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 4 kişi kurtarıldı.

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 4 kişi kurtarıldı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2 bot, biri Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 3 helikopterin yanı sıra bir uçakla arama kurtarma faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.



Gemideki mürettebattan 4 kişinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterinin de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığında bekletildiği kaydedildi.

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