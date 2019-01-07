Samsun Açıklarında Gemi Battı
15 dakika önce
Samsun açıklarında gemi battı.
Samsun
açıklarında gemi battı. Sahil Güvenlik ekipleri, 3 mürettebatı sağ olarak kurtardı.
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karadeniz
Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatları kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 3 Mürettebatı Kurtardı
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