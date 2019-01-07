Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Gemi Battı

Samsun Açıklarında Gemi Battı

15 dakika önce

Samsun açıklarında gemi battı.

Samsun Açıklarında Gemi Battı, System.String[]
Samsun açıklarında gemi battı. Sahil Güvenlik ekipleri, 3 mürettebatı sağ olarak kurtardı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatları kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

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