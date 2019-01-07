Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Gemi Battı

Samsun Açıklarında Gemi Battı

8 dakika önce

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 3 kişi kurtarıldı.

Samsun Açıklarında Gemi Battı, System.String[]
Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 3 kişi kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, gemideki mürettebattan 3 kişinin kurtarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:07 Kaynak: AA

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