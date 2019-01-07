Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Gemi Battı; 2 Ölü, 7 Kişi Kurtarıldı (3)

Samsun Açıklarında Gemi Battı; 2 Ölü, 7 Kişi Kurtarıldı (3)

1 saat önce

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİKaradeniz'de, Samsun'un 80 mil açığında Panama bayraklı yük gemisinin batmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 1 gemicinin daha cansız bedenine ulaştı.

Samsun Açıklarında Gemi Battı; 2 Ölü, 7 Kişi Kurtarıldı (3), System.String[]
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Karadeniz'de, Samsun'un 80 mil açığında Panama bayraklı yük gemisinin batmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 1 gemicinin daha cansız bedenine ulaştı. Ölü sayısı 2'ye çıkarken, ekipler 1 gemiciyi de kurtardı. Kurtarılan gemici sayısı 7 olurken, 4 gemicinin kurtarılma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:55 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
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