Son Dakika Haberleri: Samsun Açıklarında Gemi Battı (3)

Samsun Açıklarında Gemi Battı (3)

1 saat önce

Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemideki 13 kişilik mürettebattan 4'ü kurtarıldı.

Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemideki 13 kişilik mürettebattan 4'ü kurtarıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının, saat 08.10'da Samsun açıklarında 80 mil uzaklıktan tehlike sinyali aldığı belirtildi.

Samsun ve Sinop'tan iki kurtarma gemisinin saat 08.50'de sinyalin alındığı bölgeye hareket ettiği ancak Samsun'dan çıkan geminin hava şartları nedeniyle geri döndüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğeri intikale devam etmektedir. 09.05'te kurtarma helikopteri Çarşamba Havalimanı'ndan kalkış yapmış, saat 09.54'te olay yerinde 3 adet can salı ve içlerinde insanların olduğunu rapor etmiştir. Bahse konu gemide toplam 13 kişilik mürettebat olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış olup Samsun'a intikal etmek üzeredir. Ayrıca bir uçak, 4 helikopter, bir arama kurtarma gemisi, bir römorkör, 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir."

Bu arada, Samsun Limanı'ndan, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kurtarma gemisi ile Liman Başkanlığına ait 3 gemi kurtarma römorku olay yerine hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:05 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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